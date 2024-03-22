Кадыров призвал чеченских силовиков быть в боевой готовности

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Силовикам в Чечне необходимо находиться в постоянной боевой готовности, чтобы в любой момент суметь отразить угрозу для России. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

"Обратил внимание командиров силовых подразделений на необходимость быть в состоянии постоянной боевой готовности и обучать личный состав грамотной тактической военной подготовке. Мы должны быть готовы в любой момент отразить возникшую угрозу во благо нашего государства", – написал он.

Глава Чечни подчеркнул, что руководства силовых ведомств ответственно отнесутся к задачам и обеспечат максимально качественное их исполнение, так как у них есть все необходимое – и возможности, и ресурсы.

Ранее глава Чечни сказал, что украинский конфликт может закончиться летом 2024 года. Кадыров также добавил, что перед российскими военнослужащими стоит задача по возможности не разрушать города. Если бы таких условий не было, считает чеченский лидер, то Киев бы давно захватили.