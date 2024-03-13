Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры отражения атаки диверсантов на харьковском направлении. Они опубликованы в его телеграм-канале.

Кадыров уточнил, что накануне подразделения ВСУ попытались прорвать государственную границу. По его данным, наступление осуществлялось при помощи тяжелой боевой техники.

Глава Чечни заявил, что украинская сторона, вероятнее всего, думала, что это повысит шансы на успех, но недооценка российских военных "не в первый раз приводит их к трагическому исходу". Он подчеркнул, что в этом случае планы украинских военных разбил батальон "Запад-Ахмат" МО РФ под руководством Исмаила Агуева совместно с другими подразделениями российских войск.

"Нашим парням не составило особого труда отразить столь неорганизованное наступление", – заявил Кадыров.

По его данным, воздушная разведка вместе с артиллерией и операторами БПЛА отработали очень хорошо. Удары по позициям ВСУ наносились крайне точно и быстро. Также на кадрах можно заметить уничтожение танка, который напоролся на украинскую мину. Бойцы, уточнил глава Чечни, закончили начатое сбросами с дронов.

В результате предпринятых мер наступавшие украинские военные были ликвидированы, а список уничтоженной вражеской техники пополнил еще один танк, заключил Кадыров.

Ранее Кадыров назвал информацию западных СМИ о том, что в РФ существует рынок украинских пленных, ложной. До этого издание The Times опубликовало материал, созданный на основе рассказа украинского военного Вячеслава Левицкого, вернувшегося из российского плена. В нем мужчина рассказал, что РФ "продала его на черном рынке" как военнопленного.

Помимо этого, глава Чечни сказал, что украинский конфликт может закончиться летом 2024 года. Кадыров также добавил, что перед российскими военнослужащими стоит задача по возможности не разрушать города. Если бы таких условий не было, считает чеченский лидер, то Киев бы давно захватили.

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