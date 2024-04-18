18 апреля, 13:27Политика
Песков посоветовал спросить силовиков о ситуации с задержанием главы МЧС Чечни
Фото: kremlin.ru
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на ситуацию с задержанием за вождение в нетрезвом виде без документов главы МЧС Чечни Алихана Цакаева, которого после прибытия силовых структур отпустили.
Он посоветовал представителям СМИ обратиться в вышеупомянутые ведомства и получить от них комментарий.
"Это не наш вопрос", – уточнил Песков.
Начальником ГУ МЧС России по Чеченской Республике Цахаева назначили с марта 2022 года. До этого он был командиром отряда мобильного особого назначения МВД по Чечне, а впоследствии – управления федеральной службы войск Нацгвардии России по Чечне.
Ранее главу Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО) Павла Артеева задержали за вождение в нетрезвом виде. Он добавил, что понимает всю серьезность своего поступка, поэтому сожалеет о происшествии, а также готов понести наказание.
При этом мужчина, по информации СМИ, отказался от медосвидетельствования после ДТП. Предварительно, Hyundai Creta чиновника слетел в кювет, так как водитель не справился с управлением.
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