Пожар произошел в Химках

Видео: Москва 24

Возгорание произошло в Химках. Об этом свидетельствует видео, на котором запечатлен момент пожара.

На кадрах видно, как поднимается большой столб черного дыма. Вероятно, возгорание серьезное. Подробности о ЧП пока не поступали. Также не было информации о пострадавших.

Накануне пожар произошел в кафе на Бережковской набережной в Москве. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. При этом в здании произошло обрушение на площади 200 квадратных метров. Спасатели организовали необходимые мероприятия по ликвидации огня.

В администрации кафе сообщили, что на момент пожара в здании не было людей. В свою очередь, в прокуратуре сообщили, что по факту происшествия организовали проверку для установления всех обстоятельств и причин ЧП.

