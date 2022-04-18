Глава Севастополя сообщил о смерти командира корабля "Цезарь Куников"

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о смерти командира десантного корабля Черноморского флота "Цезарь Куников" Александра Чирва в ходе спецоперации на Украине.

По его словам, капитан третьего ранга Чирва скончался от ран, полученных в бою с неонацистами.

"Его храбрость, профессионализм и опыт спасли жизни членов экипажа", – написал Развозжаев в своем телеграм-канале.

Погибший капитан был севастопольцем, окончившим филиал ВУНЦ ВМФ "Военно-морской академии" Военно-морского института радиоэлектроники имени А. С. Попова. В 2015 и 2016 годах Чирва принимал участие в проведении специальной операции в Сирии.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

