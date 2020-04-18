СК начал проверку после обнаружения тел двух человек при тушении пожара в Серпухове

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В подмосковном Серпухове при тушении пожара в квартире жилого дома обнаружили тела двух человек. По данному факту следователи инициировали проведение проверки, сообщили в пресс-службе регионального главка СК.

Инцидент случился накануне в доме на улице Форса. Тела 90-летнего пенсионера и 31-летней женщины были обнаружены у подъезда здания. Известно, что они проживали в соседних квартирах от очага возгорания.

"Также госпитализирован малолетний сын погибшей с признаками отравления угарным газом", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.

Отмечается, что по результатам проверки следователями будет принято процессуальное решение. В настоящий момент обстоятельства смерти жителей дома устанавливаются.