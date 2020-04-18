Два человека погибли при пожаре в Серпухове

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Два человека погибли в результате пожара в подмосковном городе Серпухов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

По данным ведомства, возгорание случилось в 5-этажном жилом доме на улице Форсса.

"В результате пожара в квартире на четвертом этаже <...> два человека погибли", – подтвердили в пресс-службе.

Кроме того, из горящего дома при помощи лестничных маршей было выведено 4 человека. Одному из них потребовалась госпитализация. Пострадавший был доставлен в городскую больницу имени Семашко.

Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. В тушении приняли участие 24 человека и 8 единиц техники.

По информации Агентства "Москва", в 1:38 удалось полностью ликвидировать возгорание.

Ранее двух человек спасли при ликвидации пожара в Ховрине. ЧП произошло в многоэтажке на улице Зеленоградской.