Число пострадавших в ДТП с автобусом и "КамАЗом" в Якутске выросло до 14

Фото: телеграм-канал "МВД по Республике Саха (Якутия)"

Число пострадавших в результате ДТП с автобусом и "КамАЗом" в Якутске выросло до 14. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

Авария произошла 18 марта на перекрестке улиц Билибина и Уустаах Избекова. По предварительной информации, водитель грузовика, двигаясь со стороны улицы Билибина, при повороте налево не пропустил автобус, двигающийся со стороны Уустах Избекова.

В результате столкновения пострадали 13 пассажиров и водитель маршрутного автобуса. Им оказывается медпомощь, уточнили в МВД.

Ранее сообщалось, что троих человек госпитализировали после ДТП в ТиНАО. По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло на улице Героя России Чернышева. ГАИ устанавливает обстоятельства аварии.