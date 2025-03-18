Психологи работают с матерью пятерых погибших при пожаре детей в Башкирии

Фото: телеграм-канал "МЧС Башкортостан"

С матерью пятерых детей, погибших во время пожара в Давлекановском районе Башкирии, начали работать психологи. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Радий Хабиров.

"В причинах и обстоятельствах пожара разбираемся, все службы сейчас на месте. С матерью детей работают психологи. Ситуацию держим на контроле и обязательно окажем всю необходимую помощь", – написал глава Башкирии.

По словам Хабирова, в момент пожара в квартире сработал датчик-извещатель, однако к тому моменту, когда потушили огонь, дети и один взрослый уже скончались. Руководитель республики принес соболезнования близким погибших.

Тем временем РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных органов сообщает, что опека забирала погибших при пожаре детей из семьи из-за пьянства матери. Позже женщина смогла их вернуть и устроилась на работу. Кроме того, она привлекалась к административной ответственности и состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и органах опеки.

В настоящее время женщина работает в ночном баре, у нее есть еще трое несовершеннолетних детей, которые проживают со своими отцами в Уфе. Погибшие дети были рождены от разных отцов, имена которых не указаны в свидетельствах о рождении. Сожитель женщины, погибший во время пожара, не являлся их отцом, уточнил собеседник агентства.

Ночью 18 марта шесть человек, включая пятерых детей, погибли при пожаре в квартире жилого дома в башкирском селе Вперед. По предварительным данным, источником огня стал натяжной потолок. На момент прибытия пожарных открытое горение уже отсутствовало.

В квартире были обнаружены тела трех девочек 2017 и 2019 годов рождения и двух мальчиков 2021 года рождения, а также 33-летнего мужчины.