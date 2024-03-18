18 марта, 16:04Происшествия
Человеческие кости нашли возле дома на северо-западе Москвы
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Скелетированные останки человека обнаружили вблизи жилого дома на улице Маршала Жукова в Москве. Об этом сообщает главк СК РФ по столице в своем телеграм-канале.
Ведомство указало, что по факту случившего организована доследственная проверка. На место происшествия прибыли следователи для проведения проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. Кроме того, планируется назначить судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении.
В ноябре прошлого года человеческие останки, среди которых десять черепов и не менее десяти фрагментов черепов, нашли под рестораном в Москве. По информации столичной прокуратуры, кости обнаружили при проведении демонтажа подземных коммуникаций в 1-м Сетуньском проезде на глубине 3,5 метра. Предварительно, люди умерли около 20–30 лет назад.
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