Человеческие кости нашли возле дома на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Скелетированные останки человека обнаружили вблизи жилого дома на улице Маршала Жукова в Москве. Об этом сообщает главк СК РФ по столице в своем телеграм-канале.

Ведомство указало, что по факту случившего организована доследственная проверка. На место происшествия прибыли следователи для проведения проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. Кроме того, планируется назначить судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года человеческие останки, среди которых десять черепов и не менее десяти фрагментов черепов, нашли под рестораном в Москве. По информации столичной прокуратуры, кости обнаружили при проведении демонтажа подземных коммуникаций в 1-м Сетуньском проезде на глубине 3,5 метра. Предварительно, люди умерли около 20–30 лет назад.

На западе Москвы нашли старинное захоронение