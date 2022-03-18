МВД РФ пресекло деятельность межрегиональной финансовой пирамиды

18 марта, 19:03
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России пресекли деятельность межрегиональной финансовой пирамиды, общий ущерб от которой составил не менее девяти миллиардов рублей. Об этом сообщает "МВД Медиа".
По предварительной информации, подозреваемые занимались незаконной деятельностью с 2014 года. Злоумышленники создали подконтрольные организации и сеть региональных филиалов.
"Гражданам предлагали стать пайщиками кооператива, обещая либо предоставление нового жилья, либо получение дохода в размере до 30% годовых. При этом деятельностью, связанной с инвестированием вкладов, фигуранты не занимались", – говорится в сообщении.
Отмечается, что недвижимость приобреталась за счет привлечения средств новых клиентов. От незаконных действий пострадали свыше 12 тысяч человек.
Девяти задержанным предъявили обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). Четверых подозреваемых арестовали, а пятерых объявили в розыск.
"В качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного материального ущерба наложен арест на денежные средства кооператива. Устанавливаются личности всех потерпевших в результате деятельности финансовой пирамиды", – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее сообщалось, что гендиректора строительной фирмы в Новосибирске задержали по подозрению в хищении 21 миллиона рублей бюджетных средств. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: