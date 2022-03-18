МВД РФ пресекло деятельность межрегиональной финансовой пирамиды

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В России пресекли деятельность межрегиональной финансовой пирамиды, общий ущерб от которой составил не менее девяти миллиардов рублей. Об этом сообщает "МВД Медиа".

По предварительной информации, подозреваемые занимались незаконной деятельностью с 2014 года. Злоумышленники создали подконтрольные организации и сеть региональных филиалов.

"Гражданам предлагали стать пайщиками кооператива, обещая либо предоставление нового жилья, либо получение дохода в размере до 30% годовых. При этом деятельностью, связанной с инвестированием вкладов, фигуранты не занимались", – говорится в сообщении.

Отмечается, что недвижимость приобреталась за счет привлечения средств новых клиентов. От незаконных действий пострадали свыше 12 тысяч человек.

Девяти задержанным предъявили обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). Четверых подозреваемых арестовали, а пятерых объявили в розыск.

"В качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного материального ущерба наложен арест на денежные средства кооператива. Устанавливаются личности всех потерпевших в результате деятельности финансовой пирамиды", – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что гендиректора строительной фирмы в Новосибирске задержали по подозрению в хищении 21 миллиона рублей бюджетных средств. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

