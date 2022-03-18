Автомобиль пиротехников МЧС ДНР подорвался на мине

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Автомобиль пиротехников спасательного центра МЧС Донецкой Народной Республики подорвался на противотанковой мине в Тельмановском районе, пострадали два сотрудника ведомства. О этом сообщает МЧС ДНР.

Инцидент произошел между селом Гранитным и Николаевка. Грузовик наехал на снаряд задним колесом, после чего загорелся.

"Оба сотрудника, находившиеся в автомобиле, получили контузии, у одного из них черепно-мозговая травма и травма ноги", – говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что пострадавшие были госпитализированы.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Украина обстреляла автобусную колонну беженцев, которая двигалась по гуманитарному коридору в сторону России. В результате погибли четыре человека.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.