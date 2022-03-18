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Москва 24

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происшествия

14:10

Скончался мужчина, убивший двух приставов в Сочи летом 2021 года

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет организовал проверку по факту смерти мужчины, который в июне 2021 года застрелил двух судебных приставов в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление СК по Краснодарскому краю.

"По факту смерти 61-летнего мужчины территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка", – сказали пресс-службе ведомства.

Следственные органы выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам судебно-медицинской экспертизы СК примет соответствующее процессуальное решение.

По данным источника в силовых структурах, мужчина умер в следственном изоляторе.

Утром 9 июня 2021 года в Сочи произошла стрельба, в ходе которой были убиты двое судебных приставов. Стрелявший добровольно сдался полиции.

По данным следствия, приставы приехали в Адлерский район, чтобы выполнить исполнительные действия по решению суда о сносе незаконно возведенных построек. Однако хозяин потребовал покинуть его территорию и не менее трех раз выстрелил в приставов из охотничьего ружья.

По факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела – по статье о посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие, и по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

В Сочи местный житель устроил стрельбу

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