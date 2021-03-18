СК и прокуратура начали проверку после массовой гибели пеликанов в Дагестане

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В Дагестане СК РФ проводит проверку по факту массовой гибели около 40 кудрявых пеликанов, которые занесены в Красную книгу. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по республике.

17 марта специалисты Каспийского природоохранного центра обнаружили около сорока мертвых кудрявых пеликанов.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку и устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что редкие пеликаны родились в Московском зоопарке. Потомством обзавелись сразу две пары птиц, у каждой из которых родилось по одному птенцу.

Птенцы пока содержатся в теплом павильоне "Птицы и бабочки". С наступлением тепла семейства переведут в вольер "Болото". На местном пруду слегка подросшие пеликаны будут учиться плавать и добывать рыбу.