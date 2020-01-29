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Общество

08:24

Редкие кудрявые пеликаны родились в Московском зоопарке

город общество

Фото: скриншот видео instagram.com/moscow_zoo_official

В Московском зоопарке на свет появились редкие кудрявые пеликаны. Эти птицы занесены в Международную Красную книгу и находятся под угрозой исчезновения, как сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Потомством обзавелись сразу две пары птиц, у каждой из которых родилось по одному птенцу. На данный момент маленькие пеликаны покрыты серовато-бурым пухом, а кудрявые перья, которым вид птиц обязан своим названием, появятся у них не раньше года.

"Появление на свет птенцов кудрявых пеликанов — долгожданное событие для зоопарка. Чтобы сохранить пеликанов от исчезновения, уже многие годы ведется Европейская племенная книга по данному виду. Московский зоопарки принимает активное участие в ее пополнении", – рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Специалист уточнила, что подросших пеликанов направляют как в отечественные, так и в зарубежные зоопарки.

На данный момент птенцы содержаться в теплом павильоне "Птицы и бабочки". С наступлением весны семейства переведут в вольер "Болото". На местном пруду слегка подросшие пеликаны будут учиться добывать рыбу.

В дикой природе России кудрявые пеликаны обитают в ограниченном количестве регионов. Например, этих птиц можно встретить в дельте рек Кубани, Волги, Терека и в озерах Тоболо-Ишимского междуречья. Всего в мире насчитывается около 12 тысячи особей.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке впервые за 50 лет появились редкие синехвостые вараны. Данные рептилии занесены в Международную Красную книгу в силу того, что их численность ежегодно сокращается.

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