Пассажирский поезд в Индии проехал 35 км задним ходом

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Пассажирский поезд на севере Индии проехал задним ходом не менее 35 километров в связи с техническими неполадками. Об этом сообщает NDTV.

Уточняется, что инцидент произошел 17 марта в индийском штате Уттаракханд. Поезд, который следовал из Нью-Дели, резко затормозил, чтобы не столкнуться с переходившими железнодорожные пути дикими животными. После машинист состава потерял управление, из-за чего локомотив поехал назад.

Поезд совершил остановку только через 35 километров, никто из пассажиров не пострадал. Их доставили в пункт назначения на автобусах. В настоящее время власти расследуют причины происшествия.

Ранее сообщалось, что не менее 11 человек погибли при взрывах, прогремевших на заводе пиротехнических изделий в индийском городе Ачанкулам. В результате происшествия были ранены 36 человек.