СК организовал проверку после гибели двух футболистов в Верхней Пышме

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Следственный комитет по Свердловской области организовало проверку по факту гибели двух футболистов команды "ПОЗ-Прогресс" в Верхней Пышме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ведомства Александр Шульга.

По его словам, следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Было решено провести судебную медицинскую экспертизу, которая позволит точно установить причины их смерти.

Предполагается, что по результатам проверки сотрудники СК примут процессуальное решение.

О смерти спортсменов стало известно 18 февраля. Речь идет о 32-летнем голкипере и защитнике Яне Журавлеве и 33-летнем форварде Даниле Хилобоке. Они скончались после тренировки.

