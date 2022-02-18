БМП столкнулась с танком на учениях ВС Украины

Фото: YouTube/ТСН

БМП врезалась в танк во время учений вооруженных сил Украины. Кадры инцидента показал украинский телеканал "1+1".

Происшествие случилось в среду, 16 февраля, в ходе учений "Метель-2022" в Ровенской области. На кадрах, показанных в эфире телеканала, БМП-1 столкнулась с танком Т-64БВ, который ехал в перпендикулярном направлении.

По информации пресс-службы офиса президента Украины, за маневрами наблюдал лидер страны Владимир Зеленский.

Учения "Метель-2022" начались 8 февраля, Они продлятся весь месяц по всей территории Украины.

Ранее совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость – 2022" стартовали на общевойсковых полигонах белорусских ВС.

В Минобороны рассказывали, что маневры проводились ввиду необходимости отработать отражение возможной внешней агрессии. Кроме того, в ходе учений планировалось выработать совместные стратегии по противодействию терроризму.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о возвращении в пункты постоянной дислокации военных после завершения учений в Белоруссии.