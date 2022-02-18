БМП столкнулась с танком на учениях ВС Украины

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Фото: YouTube/ТСН
БМП врезалась в танк во время учений вооруженных сил Украины. Кадры инцидента показал украинский телеканал "1+1".
Происшествие случилось в среду, 16 февраля, в ходе учений "Метель-2022" в Ровенской области. На кадрах, показанных в эфире телеканала, БМП-1 столкнулась с танком Т-64БВ, который ехал в перпендикулярном направлении.
По информации пресс-службы офиса президента Украины, за маневрами наблюдал лидер страны Владимир Зеленский.
Учения "Метель-2022" начались 8 февраля, Они продлятся весь месяц по всей территории Украины.
Ранее совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость – 2022" стартовали на общевойсковых полигонах белорусских ВС.
В Минобороны рассказывали, что маневры проводились ввиду необходимости отработать отражение возможной внешней агрессии. Кроме того, в ходе учений планировалось выработать совместные стратегии по противодействию терроризму.
Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о возвращении в пункты постоянной дислокации военных после завершения учений в Белоруссии.
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