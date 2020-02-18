Суд приговорил к трем годам условно участника акции 27 июля Баршая

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Мещанский районный суд приговорил к трем годам условно Андрея Баршая по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти во время несогласованной акции в столице 27 июля 2019 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Суд постановил назначенное наказание считать условным и освободить подсудимого в зале суда", – говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый во время несогласованной акции 27 июля толкнул в спину сотрудника Росгвардии. Мужчине предъявлено обвинение по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

В декабре 2019 года Мещанский суд Москвы приговорил трех участников несанкционированной акции к лишению свободы. Егор Лесных был приговорен к лишению свободы на три года, Максим Мартинцов – на 2,5 года, а Александр Мыльников получил условный срок.

Несанкционированная акция, участником которой стал осужденный, состоялась в Москве 27 июля 2019 года. Сотрудники правоохранительных органов задержали около тысячи человек, были инициированы уголовные дела по факту беспорядков и применения насилия к представителям полиции.

