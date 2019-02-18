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01:45

Лыжника с парашютом спасли в столице

происшествия спорт

01:45

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Спасатели оказали помощь мужчине, который занимался спидрайдингом (спуск с помощью крыла на горных лыжах) на северо-западе столицы и пострадал из-за порыва ветра.

Как рассказали Агентству "Москва" в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, инцидент произошел в Строгинской пойме.

Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) при патрулировании заметили лыжника с парашютом. Он упал с высоты семь метров и получил травмы.

Спасатели доставили мужчину на станцию МГПСС "Строгино" и вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавший 1988 года рождения был госпитализирован в больницу.

9 января сообщалось, что лыжник из Москвы погиб на Эльбрусе. Мужчина 1981 года рождения катался вне трассы и подрезал лавину, которая в результате накрыла его.

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происшествия спорт

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