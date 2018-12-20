Первый в столице биатлонный комплекс откроется в парке 850-летия Москвы

В парке 850-летия Москвы появился первый в столице профессиональный биатлонный комплекс для начальной подготовки спортсменов. Об этом рассказал глава управления благоустройства ЮВАО ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Сипачев.
По его словам, длина лыжной трассы в новом комплексе для биатлонистов равна трем километрам. В парке также обустроили стрельбище, а также помещения для раздевалок, для хранения лыж и другого инвентаря. Открыть комплекс планируют в 2019 году, уточнил Сипачев изданию РИА Недвижимость.
Отмечается, что стрельбище рассчитано на пневматическое оружие, которое стреляет на 10-метровую дистанцию. Тренироваться там будут юные спортсмены 9-14 лет. "В комплексе смогут кататься на лыжах и обычные горожане, поэтому здесь предусмотрен прокат лыж", – рассказал Сипачев. Кроме того, в новом центре планируют проводить выступления спортсменов и другие мероприятия.
В октябре в парке 850-летия Москвы появились новые площадки для воркаута с 97 тренажерами. Они подойдут для москвичей любого возраста и уровня физподготовки. Среди тренажеров − турники для подтягивания, рукоходы, брусья, а также шведская стенка и тренажеры для жима гантелей. Неподалеку обустроили и детскую площадку с игровым "городком" и качелями.
Большая Москва: каким стал парк 850-летия Москвы после благоустройства
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