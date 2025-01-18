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18 января, 23:18

Происшествия

Транспортная полиция опровергла информацию о перевернувшемся в Москве полицейском катере

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Информация о перевернувшемся в Москве полицейском катере не соответствует действительности, рассказала пресс-служба транспортной полиции ЦФО.

"Происшествий с водным транспортом полиции в акватории Москвы-реки не зафиксировано", – отметили в пресс-службе.

В полиции призвали критически относиться к непроверенным источникам информации, а представителям СМИ и блогерам обращаться за комментариями в пресс-службы соответствующих ведомств.

Ранее в ряде телеграм-каналов появились данные о том, что катер с двумя людьми на борту якобы перевернулся в районе Хорошëво-Мнёвники.

До этого рыболовное судно "Алиот" потеряло ход в Баренцевом море, неподалеку от Мурманской области. На борту находилось 12 человек, но никто не пострадал. Застрявшее судно было отбуксировано.

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