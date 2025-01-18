18 января, 20:53Происшествия
СКР даст правовую оценку словам австрийского политика об уничтожении РФ
Фото: depositphotos/irinabal18
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку после слов австрийского политика Карла фон Габсбурга об уничтожении РФ. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.
"Будет дана правовая оценка озвученным высказываниям", – уточнили там.
Внук последнего императора Австро-Венгрии Карла I ранее выступил с резким заявлением, назвав Россию "колониальной империей", которую нужно "деколонизировать".
До этого Владимир Путин рассказывал, что Запад хочет разграбить и расчленить РФ под предлогом о деколонизации. По словам российского лидера, в логику "западных колонизаторов" не вписывается многообразие и единство культур, традиций и народов страны.