СКР даст правовую оценку словам австрийского политика об уничтожении РФ

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Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку после слов австрийского политика Карла фон Габсбурга об уничтожении РФ. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

"Будет дана правовая оценка озвученным высказываниям", – уточнили там.

Внук последнего императора Австро-Венгрии Карла I ранее выступил с резким заявлением, назвав Россию "колониальной империей", которую нужно "деколонизировать".

До этого Владимир Путин рассказывал, что Запад хочет разграбить и расчленить РФ под предлогом о деколонизации. По словам российского лидера, в логику "западных колонизаторов" не вписывается многообразие и единство культур, традиций и народов страны.

