Посольство оказывает содействие пострадавшим в Доминикане россиянам

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Четверых россиян, пострадавших в ДТП в Доминикане, госпитализировали, еще двое получили амбулаторное лечение, сообщает ТАСС.

Посольство России оказывает содействие пострадавшим в получении страховых выплат. Пострадавшие были застрахованы. Экскурсию туристы купили у сторонней организации.

В пресс-службе Anex Tour рассказали, что состояние у всех пострадавших стабильное. Туроператор находится на связи с клиентами и оказывает необходимую поддержку. Вылет туристов в Россию запланирован на 19 и 20 января.

Причиной аварии стало столкновение трех автобусов, один из которых направлялся на экскурсию на полуостров Саману. В результате погиб местный водитель, 15 человек пострадали, среди них шесть россиян, включая ребенка.

В середине декабря прошлого года автобус с туристами из России попал в аварию в районе международного аэропорта Шарм-эль-Шейха. В результате инцидента пострадали четыре человека. Все они были доставлены в местные больницы с травмами легкой и средней тяжести.