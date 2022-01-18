Посольство оказывает содействие пострадавшим в Доминикане россиянам

17:29
Фото: телеграм-канал Mash
Четверых россиян, пострадавших в ДТП в Доминикане, госпитализировали, еще двое получили амбулаторное лечение, сообщает ТАСС.
Посольство России оказывает содействие пострадавшим в получении страховых выплат. Пострадавшие были застрахованы. Экскурсию туристы купили у сторонней организации.
В пресс-службе Anex Tour рассказали, что состояние у всех пострадавших стабильное. Туроператор находится на связи с клиентами и оказывает необходимую поддержку. Вылет туристов в Россию запланирован на 19 и 20 января.
Причиной аварии стало столкновение трех автобусов, один из которых направлялся на экскурсию на полуостров Саману. В результате погиб местный водитель, 15 человек пострадали, среди них шесть россиян, включая ребенка.
В середине декабря прошлого года автобус с туристами из России попал в аварию в районе международного аэропорта Шарм-эль-Шейха. В результате инцидента пострадали четыре человека. Все они были доставлены в местные больницы с травмами легкой и средней тяжести.
Шестеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Доминикане – СМИ
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