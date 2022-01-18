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В Хасавюрте 48 детей попали в больницу с острой кишечной инфекцией, сообщает "Газета.ру".

Небольшой рост заболеваемости ОРВИ с кишечным синдромом стал наблюдаться в дагестанском городе с начала года. С 1 по 17 января с симптомами ОРВИ, повышением температуры тела, а также рвотой и жидким стулом обратились 146 жителей, 94% из них – дети.

Тяжелых случаев болезни не зарегистрировано. В больницы попали 108 человек, большинство из которых уже пролечили и выписали.

Предполагается, что причиной отравлений стала замутненная вода, попавшая в водозабор "Сулак" из-за обильных осадков в горных и предгорных районах Дагестана. Воду для городского водоснабжения начали усиленно обрабатывать хлором.

Администрация попросила жителей города отстаивать или кипятить воду перед употреблением, пока не будут устранены последствия.

Ранее три человека погибли после отравления алкоголем в Подмосковье. По информации СК, 2 января в квартире в Балашихе нашли тело мужчины без явных признаков насильственной смерти. Позднее из этой же квартиры была госпитализирована знакомая погибшего в бессознательном состоянии. Кроме того, правоохранители обнаружили канистру со спиртосодержащей продукцией.