Прокуратура начала проверку после возгорания двигателя самолета в Новосибирске

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку безопасности полетов и соблюдения прав потребителей после возгорания на борту Airbus, который должен был вылететь в Камрань (Вьетнам) из Новосибирска. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По ее данным, около часа по местному времени (около 21:00 МСК) в аэропорту Толмачево при запуске двигателя А-321neo произошло воспламенение двигателя. Командир воздушного судна прервал запуск. Была применена система пожаротушения, возгорание было ликвидировано.

На борту находилось более 200 пассажиров. В период ожидания резервного судна им предоставили гостиницу и питание.

Ранее также уточнялось, что в связи со случившимся пассажиров рейса эвакуировали. Никто не пострадал.