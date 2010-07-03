В Сети появилось видео с горящим Boeing в небе над Лос-Анджелесом

Фото: скриншот видео соцсети

В Сети появилось видео самолета Boeing 777, который пролетел в небе над Лос-Анджелесом с горящим двигателем. Запись на своей странице в Twitter разместил один из очевидцев инцидента.



Лайнер следовал в Манилу, однако через несколько минут после взлета один из двигателей самолета загорелся из-за механической неисправности. Авиалайнер благополучно совершил аварийную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса.

На борту самолета находились 347 пассажиров. Никто из них в результате происшествия не пострадал.

Ранее у самолета Embraer 190, который готовился вылететь из Хабаровска в Магадан, также загорелся двигатель. Авария произошла во время запуска двигателей лайнера. Пожар был ликвидирован силами экстренных служб аэропорта. Пять членов экипажа и 18 пассажиров были эвакуированы. Прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

