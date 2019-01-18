Горячую линию для школьников предложили открыть в Тольятти

После инцидента в 93 школе Тольятти, где педагог применила силу по отношению к пятикласснице, в городе предложили открыть горячую линию для школьников и их родителей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местную мэрию.
Инициативу озвучили на внеочередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. По мнению участников, горячая линия позволит оперативно узнавать о фактах неправомерных действий в детских садах и школах.
На комиссий выступил директор комиссии Александр Родионов. Он рассказал, что инцидент снял одноклассник девочки. При этом запись велась на ее телефон.
Проверкой случившегося занимаются региональное министерство образования и науки, СК, полиция и прокуратура. Запечатленная в ролике учительница биологии временно отстранена от работы. Решение о ее дальнейшей деятельности примут после завершения всех проверочных мероприятий.
Руководитель городского управления областного министерства образования и науки Ирина Кочукина ранее заявила, что преподаватель раскаивается в содеянном и осознает, что была не права и ее реакция недопустима.
Запись попала в Сеть 16 января. Автор видео написал, что школьница рисовала на уроке, а педагог скинула со стола ее учебные принадлежности и применила силу. Как рассказали порталу Москва 24 учителя 93 школы, девочка засунула в рот бумажку, а преподаватель пыталась ее вытащить. Коллеги учительницы настаивают, что избиения и пощечины, о которых пишут СМИ, не было.
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