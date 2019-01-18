Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:05

Горячую линию для школьников предложили открыть в Тольятти

происшествия общество

18:05

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/fabian19

После инцидента в 93 школе Тольятти, где педагог применила силу по отношению к пятикласснице, в городе предложили открыть горячую линию для школьников и их родителей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местную мэрию.

Инициативу озвучили на внеочередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. По мнению участников, горячая линия позволит оперативно узнавать о фактах неправомерных действий в детских садах и школах.

На комиссий выступил директор комиссии Александр Родионов. Он рассказал, что инцидент снял одноклассник девочки. При этом запись велась на ее телефон.

Проверкой случившегося занимаются региональное министерство образования и науки, СК, полиция и прокуратура. Запечатленная в ролике учительница биологии временно отстранена от работы. Решение о ее дальнейшей деятельности примут после завершения всех проверочных мероприятий.

Руководитель городского управления областного министерства образования и науки Ирина Кочукина ранее заявила, что преподаватель раскаивается в содеянном и осознает, что была не права и ее реакция недопустима.

Запись попала в Сеть 16 января. Автор видео написал, что школьница рисовала на уроке, а педагог скинула со стола ее учебные принадлежности и применила силу. Как рассказали порталу Москва 24 учителя 93 школы, девочка засунула в рот бумажку, а преподаватель пыталась ее вытащить. Коллеги учительницы настаивают, что избиения и пощечины, о которых пишут СМИ, не было.

Следователи в Тольятти проверяют информацию об учительнице, которая ударила ребенка

происшествия общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика