Третий украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей

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Третий водитель-дальнобойщик с Украины скончался в очереди на границе с Польшей. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

"Украинскому дальнобойщику стало плохо в очереди перед пунктом пропуска "Корчева" со стороны Польши. <...> Наши источники сообщают, что водитель умер", – указано в сообщении.

До этого вице-президент ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин сообщал, что на украинско-польской границе скончался второй водитель с начала протестов.

Польские дальнобойщики в рамках акции протеста блокируют пункты пропуска между Польшей и Украиной. В настоящее время там могут проехать лишь автобусы, грузовики с гуманитарным грузом, скоропортящимися продуктами и цистерны с топливом.

Целью протеста поляков стала борьба с конкуренцией из-за украинских дальнобойщиков. По причине дешевизны их труда и использования автотранспорта как основного способа связи Украины с Западом, доля Польши в грузопотоке снизилась с 35 до 10%. Кроме того, протестующие требуют усложнить процедуру получения сертификатов о техосмотрах для дальнобойщиков Украины и сделать для них отдельную очередь на пропуске.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что Варшаве следует вернуться к реальности и прекратить "позорную блокаду" на польско-украинской границе. Он отметил, что весь вклад Польши в победу Украины "сводится на нет группой "маргиналов", блокирующих поставки гуманитарных товаров в страну, которая второй год "защищает безопасность Европы".

До этого украинское посольство на фоне смерти в очереди на КПП второго водителя грузового автомобиля, который был заблокирован на пункте пропуска, обратилось с официальной нотой в МИД Польши, потребовав разблокировать границу.