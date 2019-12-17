Появилось видео дома подозреваемого в насилии над ребенком из Ленобласти

Следственный комитет показал ход следственных действий в частном доме в Ленинградской области, хозяина которого подозревают в сексуальном насилии над своей 13-летней дочерью.

На кадрах видно, что следователи заходят в дом и осматривают комнаты. В опубликованной СК подборке фотографий также можно увидеть снимки пистолетов и различного стрелкового оружия.

Вечером в понедельник, 16 декабря, в доме в деревне Химози были обнаружены и изъяты боеприпасы, огнестрельное оружие. Кроме того, следователи забрали электронные носители и другие предметы, представляющие интерес для дальнейшего расследования.

Владельца дома подозревают в том, что он неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь. В отношении 46-летнего мужчины заведено уголовное дело, он задержан. СК будет просить суд заключить задержанного под стражу.

