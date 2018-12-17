Фото: Агентство "Москва"

Трех человек спасли при тушении пожара на северо-востоке столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МЧС, возгорание произошло в квартире на 10 этаже 14-этажном здания на Челюскинской улице. Пострадавших передали медикам для оказания помощи.

С соседних и выше расположенных квартир спасли 19 человек. В целях безопасности из дома также были выведены 24 жильца.

Как сообщает телеканал Москва 24, существовала угроза распространения огня на соседние здания. К настоящему моменту пожар ликвидирован.