СК в Дагестане начал проверку после инцидента с чиновником в Буйнакске

Фото: телеграм-канал "Голос Дагестана / новости Дагестана"

Следователи в Дагестане организовали проверку после взрыва светошумовой гранаты в Буйнакске, при котором заместитель главы города Гамзат Османов лишился кисти левой руки. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) РФ.

"В Республике Дагестан организована доследственная проверка по факту происшествия, в результате которого пострадал заместитель главы администрации города Буйнакска Гамзат Османов", – сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел накануне. Граната взорвалась, когда Османов находился на цокольном этаже дома.

После произошедшего замглавы Буйнакска госпитализировали. Других пострадавших в результате инцидента не было.

