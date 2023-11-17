17 ноября, 10:36Происшествия
Минздрав Армении подтвердил гибель человека в результате взрыва в Ереванском университете
Фото: телеграм-канал Sputnik Армения
Один человек погиб и трое пострадали при взрыве в Ереванском госуниверситете. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Минздрава Армении.
"Трое пострадавших госпитализированы. Им оказана необходимая медицинская помощь. В результате взрыва, по предварительным данным, есть погибший", – уточняется в заявлении ведомства.
По данным некоторых СМИ, погибший мог быть сотрудником службы озеленения университета.
О происшествии стало известно утром в пятницу, 17 ноября. СМИ сообщили о взрыве в здании химического факультета Ереванского государственного университета. На месте происшествия нашли тело одного погибшего. Также говорилось о пострадавших, которые в результате ЧП получили ожоги.
Кроме того, один из сотрудников патрульно-постовой службы отравился дымом при выполнении эвакуационных работ. При этом МВД республики пока не сообщало о случившемся.
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