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17 ноября, 10:36

Происшествия

Минздрав Армении подтвердил гибель человека в результате взрыва в Ереванском университете

Фото: телеграм-канал Sputnik Армения

Один человек погиб и трое пострадали при взрыве в Ереванском госуниверситете. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Минздрава Армении.

"Трое пострадавших госпитализированы. Им оказана необходимая медицинская помощь. В результате взрыва, по предварительным данным, есть погибший", – уточняется в заявлении ведомства.

По данным некоторых СМИ, погибший мог быть сотрудником службы озеленения университета.

О происшествии стало известно утром в пятницу, 17 ноября. СМИ сообщили о взрыве в здании химического факультета Ереванского государственного университета. На месте происшествия нашли тело одного погибшего. Также говорилось о пострадавших, которые в результате ЧП получили ожоги.

Кроме того, один из сотрудников патрульно-постовой службы отравился дымом при выполнении эвакуационных работ. При этом МВД республики пока не сообщало о случившемся.

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