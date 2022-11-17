Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

15:15

Происшествия

Пожар на "Садоводе" в Москве локализован на площади 50 квадратных метров

Фото: телеграм-канал "Острожно. Москва"

Пожар на рынке "Садовод" в Москве локализован на площади 50 квадратных метров, сообщает ТАСС.

Огнем охвачены два торговых павильона. Пожарные организовали работу по недопущению распространения огня. Ликвидация возгорания продолжается. Информации о пострадавших не поступало.

Сообщения о пожаре поступили в 13:52. Людей эвакуировали. На место происшествия выехали более 20 пожарных расчетов МЧС.

Рынок "Садовод" является одним из крупнейших в Москве – его площадь превышает 40 гектаров. По данным из открытых источников, ежегодно рынок посещают 36,5 миллиона человек.

Читайте также

происшествияпожар

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика