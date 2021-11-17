КПРФ изучит ситуацию с депутатом Самсоновым, подозреваемым в растлении ребенка

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Фракция КПРФ изучит ситуацию с участием депутата заксобрания Приморья Артема Самсонова, подозреваемого в развращении ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина.

По его словам, вопрос об исключении его из фракции в повестке не стоит.

"Сейчас разберемся, поручения все даны и депутату Госдумы Юрию Синельщикову, и контрольной комиссии. Изучим ситуацию. Сейчас уже появилась информация, что эти какие-то действия были произведены два года назад. А почему два года никто не вспомнил?" – сказал Афонин.

Ранее полиция возбудила уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края от партии КПРФ Артема Самсонова. В настоящее время в квартире парламентария идет обыск.

Ему предъявлено обвинение по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста". В СК уточнили, что речь идет об 11-летнем ребенке.