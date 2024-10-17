NYP: житель США скончался от редкого вирусного заболевания после укуса комара

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Американец скончался от восточного энцефалита лошадей (ВЭЛ), которым он заразился после укуса комара пять лет назад. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на New York Post.

По данным СМИ, 49-летний Ричард Павульски заразился ВЭЛ в 2019 году, когда расчищал задний двор своего дома. На следующий день после укуса комара он начал испытывать головные боли и рвоту. В результате мужчину экстренно доставили в больницу, где врачи диагностировали у него отек мозга. Павульски провели операцию, однако вскоре он впал в кому.

Спустя два месяца американец очнулся, но последствия ВЭЛ нанесли серьезный ущерб его организму, из-за чего следующие пять лет он провел в больницах и домах для инвалидов, страдая от дезориентации и осложнений. На прошлой неделе ему резко стало плохо из-за бактериальных и стафилококковых инфекций, которые не поддаются лечению. Это привело к отказу органов.

В сентябре текущего года в американских штатах Вермонт и Массачусетс начали отменять и переносить массовые мероприятия из-за риска заражения людей восточным энцефалитом лошадей. Вирус переносится через лошадей, а разносчиками являются комары. Попадая в организм человека, примерно в 30% случаев он может вызвать отек мозга и даже летальный исход.

Сам по себе вирус ВЭЛ встречается в США крайне редко, в год в среднем фиксируется около 11 случаев заражения. Однако в 2023 году одного мужчину из штата Нью-Гемпшир спасти не удалось. При этом в августе 2024-го в Вермонте был зарегистрирован первый случай заболевания с 2012 года.

