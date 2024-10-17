Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Дагестане возросло до двух

Фото: телеграм-канал "Нетипичная Махачкала © | Дагестан"

Число погибших в ДТП с микроавтобусом "ГАЗель" в Дагестане возросло до двух человек. Об этом заявили в пресс-службе регионального Минздрава, передает RT.

По данным ведомства, кроме двоих скончавшихся, еще 11 человек получили различные ранения. В итоге один пострадавший находится в операционной, а другой в отделении реанимации. Остальных врачи еще обследуют, добавили в министерстве региона.

Дорожная авария с участием пассажирской "ГАЗели" и легкового Volkswagen Polo случилась 17 октября в Хасавюртовском районе республики, на дороге Муцалаул – Кокрек. Уточнялось, что одним из погибших стал водитель микроавтобуса. Среди пострадавших также значились двое детей.

