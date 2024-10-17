Девушка сорвалась со скалы в приморской бухте и потеряла 50% крови

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Врачи Находкинской городской больницы спасли 21-летнюю девушку, которая сорвалась со скалы и потеряла практически 50% крови. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Инцидент произошел во время отдыха в бухте Триозерье Приморского края. Жительница Дальнереченска случайно сорвалась со скалы и рухнула на каменный уступ. В результате девушку доставили в больницу, где ее состояние было с трудом стабилизировано.

Врачи сделали томографию, по итогам которой выяснилось, что у пострадавшей разорвалась селезенка, из-за чего произошло сильное внутреннее кровотечение.

Так как, по словам медиков, счет шел на минуты, то операцию пришлось проводить в экстренном порядке. В результате специалисты удалили поврежденный орган, а для восполнения объема потерянной крови девушке сделали переливание.

После хирургического вмешательства девушка еще 12 дней находилась под постоянным наблюдением врачей. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Ранее врачи спасли шестилетнего мальчика, проглотившего щипцы для стрижки ногтей. Для извлечения инородного предмета специалисты больницы № 17 в Уфе использовали эндокорзину.

Медикам удалось достать щипцы из желудка, не повредив при этом слизистую оболочку. В настоящее время мальчика выписали из больницы. О деталях того, как ребенок проглотил инородный предмет, не говорилось.

