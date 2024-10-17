Шестилетний мальчик проглотил щипцы для стрижки ногтей в Уфе

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Шестилетний мальчик, проглотивший щипцы для стрижки ногтей, поступил в больницу № 17 в Уфе. О случившемся пишет "Газета.ру" со ссылкой на министерство здравоохранения Башкортостана.

Для извлечения инородного предмета специалисты использовали эндокорзину. Медикам удалось достать щипцы из желудка, не повредив при этом слизистую оболочку. Врачи провели операцию под общим обезболиванием.

В настоящее время мальчика выписали из больницы. О деталях того, как ребенок проглотил инородный предмет, не говорится.

Ранее врачи в Подмосковье спасли мужчину с застрявшим в ухе обломком спички.

В процессе хирургического вмешательства доктора обнаружили в ухе 69-летнего мужчины обросший полипами за два месяца отломок спички, разорвавший его барабанную перепонку. При этом в области, расположенной рядом с мозгом, началось гнойное воспаление, которое могло привести к развитию менингита и смерти.

Сейчас жизни и здоровью пациента ничто не угрожает.

