NDTV: полиция Индии задержала подростка после угроз о минировании авиарейсов

Фото: 123RF/nichcha1911

Полиция Мумбаи в Индии задержала 17-летнего подростка в связи с серией угроз о бомбах на внутренних и международных рейсах индийских авиакомпаний, передает телеканал NDTV.

Как отмечается в материале, подростка из штата Чхаттисгарх обвинили в ложном минировании как минимум трех авиарейсов. По его словам, он разместил угрозы в соцсети Х от имени своего друга. Юноша поспорил с ним из-за денег и хотел подставить.

Полиция передала подростка в совет по делам несовершеннолетних, в настоящее время отец мальчика дает показания.

С понедельника, 14 октября, не менее 19 авиарейсов получили угрозы о заложенных бомбах на борту. Однако взрывных устройств обнаружено не было.

В начале сентября самолет индийской авиакомпании Air Vistara совершил экстренную посадку в Эрзуруме на востоке Турции из-за сообщения о бомбе. Инцидент произошел во время перелета из Мумбаи в Мюнхен. Прием и отправка самолетов из аэропорта были временно прекращены в связи с проверкой.