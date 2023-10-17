ФСБ задержала жителя Крыма за размещение тайников с боеприпасами по заданию СБУ

Фото: depositphotos/Grigorenko

ФСБ России задержала жителя Крыма, который сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ) и размещал по заданию украинской спецслужбы тайники с боеприпасами. Об этом ТАСС рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ЦОС сообщили, что мужчина – 48-летний житель Бахчисарайского района. Он сотрудничал с представителем СБУ и передавал ему сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке в Крыму, добавили в Центре.

Кроме того, по информации ФСБ, задержанный на территории полуострова делал тайники с боеприпасами. Его задержали при изъятии им из тайника пакета со взрывным устройством.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали курганца за сотрудничество с украинской организацией, запрещенной в РФ.

Установлено, что молодой человек должен был собирать и передавать сведения о расположении подразделений МВД, ФСБ, Росгвардии, пограничных войск, воинских частей и военкоматов, а также по заданию запрещенной украинской организации осуществлять диверсионные и подрывные работы в России, в том числе по распространению проукраинской пропаганды.

ФСБ задержала мужчину, который пытался выехать из РФ и вступить в ВСУ