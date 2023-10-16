Курганца задержали за сотрудничество с украинской организацией, запрещенной в РФ

Фото: depositphotos/doomu

Сотрудники правоохранительных органов задержали курганца за сотрудничество с украинской организацией, запрещенной в Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Курганской области.

"В Курганской области задержан 20-летний местный житель, который сотрудничал с украинской организацией, чья деятельность запрещена на территории России", – отмечается в сообщении.

По данным ФСБ, в марте текущего года житель Курганской области связался с представителями иностранной организации и согласился участвовать в ее деятельности, направленной против безопасности России, после чего получил ряд заданий. На электронную почту злоумышленника организация высылала инструкции по осуществлению диверсионной и подрывной работы в России, включая по распространению проукраинской пропаганды.

В службе уточнили, что молодой человек также должен был собирать и передавать сведения о расположении подразделений МВД, ФСБ, Росгвардии, пограничных войск, воинских частей и военкоматов.

Немногим ранее в ФСБ сообщили о задержании жительницы Забайкальского края, подозреваемой в госизмене за шпионаж в пользу Украины. В настоящее время девушка находится под стражей.

По данным ведомства, обвиняемая полностью осознавала возможность использования переданных ею сведений против безопасности страны. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

ФСБ задержала жителя Кабардино-Балкарии за попытку вступить в ВСУ