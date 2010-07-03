36 паломников стали жертвами ДТП в Саудовской Аравии

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Не менее 36 паломников погибли в аварии в Саудовской Аравии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на министерство здравоохранения страны.

При этом в полиции на данным момент подтвердили гибель 35 человек. Отмечается, что трагедия произошла на трассе между Меккой и Мединой.

По предварительным данным, автобус, на котором выходцы из стран Азии и Ближнего Востока направлялись на умру, столкнулся с большегрузным автомобилем. Сообщается, что от удара транспортное средство сразу же загорелось.

В момент столкновения в автобусе находились 40 человек. Известно, что сейчас четверо пострадавших доставлены в больницу. Информации об их состоянии пока нет.

Ранее два автомобиля стали участниками ДТП на западе столицы. В результате аварии пострадали четыре человека.