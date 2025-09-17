Средства ПВО сбили за ночь восемь беспилотников над территорией России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами в ночь на 17 сентября. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, три дрона ликвидировали в Ростовской области, столько же – в Брянской области. Кроме того, по одному БПЛА перехватили над Воронежской и Курской областями.

Ранее украинские войска из артиллерии обстреляли район топливных складов Запорожской АЭС. В результате ударов загорелись сухие растения на прилегающей территории. Пострадавших среди персонала не было.

Еще одна атака украинских БПЛА произошла в селе Головчино в Белгородской области. В результате нее погибли две женщины. Одна из них скончалась от полученных ранений на месте происшествия. Второй пытались спасти жизнь в районной больнице, но врачам это не удалось.