Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 07:56

Происшествия

Средства ПВО сбили за ночь восемь беспилотников над территорией России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами в ночь на 17 сентября. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, три дрона ликвидировали в Ростовской области, столько же – в Брянской области. Кроме того, по одному БПЛА перехватили над Воронежской и Курской областями.

Ранее украинские войска из артиллерии обстреляли район топливных складов Запорожской АЭС. В результате ударов загорелись сухие растения на прилегающей территории. Пострадавших среди персонала не было.

Еще одна атака украинских БПЛА произошла в селе Головчино в Белгородской области. В результате нее погибли две женщины. Одна из них скончалась от полученных ранений на месте происшествия. Второй пытались спасти жизнь в районной больнице, но врачам это не удалось.

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика