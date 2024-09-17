Пилот и два пассажира погибли в результате крушения вертолета в Приамурье

Фото: телеграм-канал "Амурские спасатели"

Трое человек, находившихся на борту вертолета Robinson, который пропал в Амурской области, погибли в результате крушения воздушного судна, сообщает ТАСС со ссылкой на ЕДДС Зейского округа.

В момент аварии в вертолете находились два пассажира и пилот. Судно нашли на том же месте, где был оставлен аварийный маяк, рассказал собеседник агентства.

О пропаже вертолета Robinson R66 стало известно утром 17 сентября. При этом аварийный маяк судна сработал еще накануне. По данным МЧС, вертолет совершал незарегистрированный перелет по территории Зейского МО.

Позже удалось обнаружить место крушения. В поисках вертолета принимали участие около 20 человек и 7 единиц техники. К работе были также привлечены вездеходы и вертолет Ми-8.