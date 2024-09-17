Семь БПЛА сбито над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО сбили над территорией Брянской области семь беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Наши защитники продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ", – написал он.

Богомаз уточнил, что обошлось без разрушений и пострадавших, а оперативные службы работают на месте происшествий. Губернатор также выразил благодарность расчетам ПВО.

Ранее, вечером 16 сентября, российские военные сбили девять украинских беспилотников над территориями Брянской и Курской областей. Восемь беспилотников были сбиты над территорией Брянской области и один был уничтожен над территорией Курской области.