16 сентября, 23:19Происшествия
ПВО сбила 8 украинских дронов над Брянской областью и один над Курской
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО России вечером 16 сентября сбили девять украинских беспилотников над территориями Брянской и Курской областей. Об этом Минобороны РФ сообщает в телеграм-канале.
"В период с 21:55 по 22:25 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что восемь беспилотников были сбиты над территорией Брянской области и один уничтожен над территорией Курской области.
Ранее, в ночь на 15 сентября российские военные сбили над Белгородской областью 1 беспилотник, 15 дронов были уничтожены над территорией Брянской области, еще 5 беспилотников сбили над Курской областью и 4 – над Смоленской областью. Вместе с тем 2 БПЛА попытались атаковать Орловскую область и по 1 – Калужскую и Ростовскую области.
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