ПВО сбила 8 украинских дронов над Брянской областью и один над Курской

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО России вечером 16 сентября сбили девять украинских беспилотников над территориями Брянской и Курской областей. Об этом Минобороны РФ сообщает в телеграм-канале.

"В период с 21:55 по 22:25 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что восемь беспилотников были сбиты над территорией Брянской области и один уничтожен над территорией Курской области.

Ранее, в ночь на 15 сентября российские военные сбили над Белгородской областью 1 беспилотник, 15 дронов были уничтожены над территорией Брянской области, еще 5 беспилотников сбили над Курской областью и 4 – над Смоленской областью. Вместе с тем 2 БПЛА попытались атаковать Орловскую область и по 1 – Калужскую и Ростовскую области.