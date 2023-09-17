Беспилотник самолетного типа был перехвачен над Воронежской областью – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа удалось перехватить над Воронежской областью. Российское министерство обороны рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Около 09:40 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Украинский БПЛА перехвачен над территорией Воронежской области", – говорится в публикации.

До этого беспилотник упал на территории "Логистического центра №1" в Узловском районе Тульской области. На место случившегося направились экстренные службы. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Кроме того, в ночь на 17 сентября падение БПЛА зафиксировали на территории города Орел. Глава региона Андрей Клычков уточнил, что дрон упал на нежилой объект в Железнодорожном районе. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.



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