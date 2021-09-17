Следователи организовали проверку после гибели мужчины в бассейне в фитнес-центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи начали проверку после гибели мужчины в бассейне столичного фитнес-центра. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по Москве.

По предварительной информации, 46-летний мужчина почувствовал себя плохо в бассейне на юге столицы. Он потерял сознание и скончался.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что пенсионерка скончалась на избирательном участке. Женщине начали вовремя оказывать медпомощь, однако спасти ее не удалось.