Пенсионерка умерла на избирательном участке в Новосибирске

10:18
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Пожилая женщина, которая пришла на избирательный участок в школу № 41 в Кировском районе Новосибирска, умерла от внезапной остановки сердца. Об этом сообщает "Интерфакс".
По словам главного врача областной станции скорой помощи Ирины Большаковой, фельдшер, дежуривший на участке, начал оказывать помощь 71-летней пенсионерке. Бригада скорой приехала через 8–9 минут, реанимацию продолжили, но спасти женщину не удалось.
Ранее сообщалось, что постоялица испанского дома престарелых вернулась спустя 10 дней со дня своих "похорон". Необычное событие нашло разумное объяснение: имена двух пенсионерок были перепутаны при доставке в медучреждение. Представители дома престарелых объяснили случившееся ее семье.
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